Ucraina, rilasciato osservatore Osce Donetsk, filorussi occupano sede tv

20:16 - Resta alta la tensione nell'Est dell'Ucraina. Tre agenti delle forze speciali di Kiev, "Alpha", sono stati fatti prigionieri dai filorussi nella città di Gorlivka. Lo rende noto il comandante dei gruppi armati dei separatisti, Igor Strelkov, che il governo ucraino accusa di essere un colonnello dei servizi segreti militari russi. I tre prigionieri sarebbero poi stati portati a Sloviansk, caposaldo dei filorussi.

Rilasciato uno degli osservatori Osce rapiti - Uno degli otto osservatori dell'Osce trattenuti dai separatisti filorussi da venerdì nella città di Sloviansk, nell'Est dell'Ucraina, è stato rilasciato per motivi di salute. Lo ha constatato un giornalista dell'Afp. Si tratta dell'osservatore svedese che ha lasciato il luogo della sua detenzione accompagnato da due negoziatori dell'Osce.



Donetsk, filorussi occupano sede tv - Un gruppo di insorti filorussi ha assaltato e preso il controllo della sede locale della tv nazionale a Donetsk, capoluogo dell'omonima regione dell'Ucraina orientale già teatro di scontri tra manifestanti vicini a Mosca e forze armate di Kiev. Secondo l'agenzia Ria Novosti, sull'edificio sventola ora la bandiera della "Repubblica popolare di Donetsk".



Kiev: "Catturati 4 filorussi armati a Lugansk" - Le forze fedeli a Kiev hanno catturato quattro filorussi "armati di pistole e granate" a Schaste, nella regione di Lugansk. Lo fa sapere il ministro dell'Interno ucraino, Arsen Avakov, sulla sua pagina Facebook. Inoltre, secondo il direttore di "Resistenza informativa" Dmitri Timchuk, nella notte le forze speciali ucraine hanno smantellato un altro posto di blocco di filorussi nei dintorni di Sloviansk e hanno catturato uno degli insorti, indicato come un cosacco di Donetsk.



Osce, osservatori rapiti: "Trattati bene" - "Date le circostanze, possiamo dire di essere trattati bene". Incontrando la stampa a Sloviansk, cittadina dell'Est dell'Ucraina caposaldo dei separatisti filorussi, gli otto osservatori dell'Osce rapiti venerdì da militanti vicini a Mosca rassicurano i familiari riguardo le loro condizioni di salute.



Mosca chiede rilascio "governatore" filorusso - Mosca chiede che le autorità ucraine rilascino "al più presto possibile" l'autoproclamato governatore filorusso della regione di Donetsk, Pavel Gubarev. Due giorni fa, l'avvocato di Gubarev, Oleksandr Groshinski, ha detto alla tv Lifenews che il suo assistito ha iniziato uno sciopero della fame "a oltranza" nel carcere di Kiev in cui si trova. Gubarev ha guidato l'occupazione del palazzo della Regione di Donetsk l'1 marzo ed è stato arrestato cinque giorni dopo.



"Usa: sanzioni colpiranno industria difesa russa" - Le sanzioni americane contro la Russia colpiranno l'industria della difesa. Lo afferma il consigliere aggiunto alla sicurezza nazionale della Casa Bianca, Tony Blinken, in un'intervista alla Cnn. "A partire da questa settimana, in coordinamento con i nostri alleati, aumenteremo la pressione sulle persone vicine a Putin, sulle società che dirigono e sull'industria della difesa", aggiunge.