Ucraina, ribelli: "In arrivo rinforzi" In marcia 150 blindati e 1.200 uomini

16:57 - Sono in arrivo imponenti rinforzi per i miliziani ribellii: 150 mezzi blindati, tra cui 30 carri armati, e 1.200 uomini addestrati per quattro mesi in Russia. A rivelarlo è stato il nuovo premier dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, Aleksandr Zakharcenko. In precedenza, Kiev aveva accusato Mosca di aver inviato una colonna militare in Ucraina, ma la Russia ha negato.

Zakharcenko non specifica da dove provengono uomini e mezzi, ma sostiene che arrivano "in un momento cruciale" e sottolinea l'addestramento "nel territorio della federazione russa" dei nuovi uomini armati. Oltre ai 30 carri armati, tra i 150 mezzi militari vi sarebbero blindati per la fanteria e autoblindo.



Ribelli: "Non abbiamo ricevuto mezzi bellici da Mosca" - Il primo vice premier dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, Andriei Purghin, nega che i separatisti abbiano ricevuto mezzi militari da Mosca. "Non abbiamo ricevuto alcun veicolo blindato dalla Russia - ha detto -. Nessuna unità russa, mezzi blindati compresi, ha attraversato il confine. Quindi nessun blindato russo è stato distrutto". Ieri Kiev ha accusato Mosca di aver inviato una colonna militare in Ucraina giovedì notte e ha annunciato di averla distrutta in parte. La Russia nega lo sconfinamento di proprie truppe.



Monito degli Usa a Mosca: "Cessino con le provocazioni" - Gli Stati Uniti, intanto, hanno chiesto alla Russia di cessare quelle che hanno definito provocazioni in Ucraina, denunciando un aumento dell'attività russa per destabilizzare l'area. Auspica la fine degli scontri anche il ministro degli Esteri tedesco, Frank-Walter Steinmeier, intervistato da Bild in vista dell'incontro di domenica a Berlino con i suoi omologhi russo, ucraino e francese.



Tre soldati uccisi e 13 feriti in 24 ore - Tre soldati ucraini sono morti e 13 sono rimasti feriti nelle ultime 24 ore nei combattimenti nell'est dell'Ucraina. Lo riferisce il portavoce del Consiglio di sicurezza di Kiev, Andrii Lisenko, citato dall'agenzia Interfax. Il presidente ucraino Petro Poroshenko su Twitter ha invece fatto sapere che le truppe di Kiev hanno riconquistato la cittadina di Zhdanivka, vicino Donetsk.