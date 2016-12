Ucraina,raggiunto accordo a Ginevra

18:49 - Unione europea, Russia, Stati Uniti e Ucraina hanno raggiunto un accordo, a Ginevra, per tentare di uscire dalla crisi. Lo ha annunciato il ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, in conferenza stampa. Il documento prevede il disarmo dei gruppi armati illegali e la fine delle occupazioni degli edifici pubblici. L'intesa prevede anche un'amnistia. Lavrov ha anche assicurato che la Russia non intende inviare truppe in Ucraina.