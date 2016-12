23:10 - La Russia si riserva di proteggere i suoi interessi in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in una telefonata con il presidente Usa Barack Obama. Lo fa sapere il Cremlino in un comunicato. Intanto l'ambasciatore all'Onu Yuriy Sergeyev denuncia la presenza di 15mila soldati russi in Crimea. La situazione sembra precipitare e anche la Nato convoca domenica una riunione di emergenza.