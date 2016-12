Ucraina, Putin: sanzioni inutili

20:56 - Le sanzioni varate contro la Russia dagli Usa in relazione alla crisi ucraina sono "controproducenti". Lo ha detto il leader del Cremlino, Vladimir Putin, in una telefonata con Barack Obama. Il presidente americano ha invece espresso preoccupazioni per il crescente appoggio di Mosca ai ribelli nell'est dell'Ucraina e ha sottolineato che la soluzione diplomatica rimane l'unica via percorribile per porre fine ai combattimenti.