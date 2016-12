Ucraina,Putin: rappresaglia Usa-Ue

00:09 - Se Usa e Ue insisteranno con le sanzioni in relazione alla crisi ucraina, la Russia dovrà rivedere la presenza delle aziende americane ed europei nei "settori strategici" della sua economia e in particolare dell'energia. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin da Minsk. "Il governo ha già proposto alcuni passi in risposta (alle sanzioni)", ha ricordato Putin aggiungendo di ritenere da parte sua che al momento "non ce ne sia bisogno".