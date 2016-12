12:50 - "L'esercito russo è pronto ad attaccare l'Ucraina in qualsiasi momento". Lo ha detto Andrii Paroublii, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino. "L'obiettivo di Putin non è la Crimea, ma l'intera Ucraina - ha spiegato Paroublii ai tanti manifestanti scesi in piazza a Kiev -. Le sue truppe sono ammassate alla frontiera, pronte a intervenire".