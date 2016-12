Ucraina, Putin chiama Obama sulla proposta di accordo degli Usa

22:42 - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha chiamato Barack Obama per discutere una proposta Usa di risoluzione diplomatica della crisi in Ucraina, che John Kerry aveva nuovamente presentato al ministro degli Esteri, Serghiei Lavrov, in un incontro dell'Aja. Il capo della Casa Bianca ha suggerito che la Russia metta per iscritto una risposta concreta alla soluzione proposta dagli Usa.

Quindi i due leader si sono detti d'accordo che Kerry e Lavrov si incontrino di nuovo per discutere i prossimi passi. Obama ha chiarito a Putin che la via diplomatica rimane possibile solo se la Russia ritira le sue truppe dal confine e non prende alcuna iniziativa per violare ulteriormente l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina.



Ban: "Putin m'ha detto, nessuna azione militare" - Vladimir Putin ha assicurato al segretario generale dell'Onu Ban Ki-moon di non avere "alcuna intenzione di condurre operazioni militari" in Ucraina meridionale o orientale, ha reso noto lo stesso Ban.