16:47 - Al termine dell'incontro a Mosca con il presidente russo, Vladimir Putin, il segretario generale dell'Onu ha proposto il dispiegamento di osservatori dell'Onu in Ucraina. "E' importante che sia garantita la difesa dei diritti di tutti i cittadini, soprattutto delle minoranze - ha detto Ban Ki-moon -. Le parti accettino il dispiegamento di gruppi di osservatori per eliminare l'inquietudine per i diritti umani".