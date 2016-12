Ucraina:Onu mantenga sanzioni Mosca

07:54 - Il primo ministro ucraino Arseni Iatseniouk ha esortato l'Occidente a non togliere le sanzioni contro la Russia finché l'Ucraina non avrà ritrovato "l'integrita' del suo territorio". "Chiediamo ai nostri partner di non togliere le sanzioni fino a quando l'Ucraina non avrà ripreso il controllo di tutto il territorio", ha detto Iatseniouk davanti all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, denunciando "l'invasione" russa.