01:59 - Il presidente russo, Vladimir Putin, "appoggia" la mediazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, in vista di una soluzione della crisi in Ucraina. Lo ha annunciato l'Osce dopo una telefonata del suo presidente, Didier Burkhalter, con il capo del Cremlino. "Putin ha detto che la Russia appoggia la road map e l'impegno dell'Osce in Ucraina", si legge nel comunicato dell'organizzazione.