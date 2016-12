Ucraina, Obama: "Tutti i Paesi Nato pronti a reagire a un'azione russa"

18:06 - "Ogni alleato della Nato ha la rassicurazione che tutti noi, inclusi gli Stati Uniti, ribadiamo pieno sostegno al concetto di difesa collettiva previsto dal Patto Atlantico". Lo ha detto Barack Obama, a proposito di possibili minacce russe sui paesi baltici. "Ci sono momenti in cui l'azione militare può essere giustificata", ha aggiunto. "Sta alla Russia agire in modo responsabile: se non lo farà dovrà aspettarsi costi ulteriori".

Obama, a L'Aja per partecipare al G7, mette in guardia Putin: "Abbiamo legami indivisibili con tutti i leader europei da diversi decenni". Poi ha proseguito: "La Russia è una potenza regionale che sta minacciando alcuni Paesi limitrofi sulla base della debolezza". "Non c'è bisogno di invadere i propri vicini per avere rapporti stretti di collaborazione tra loro", ha spiegato.



Sulle critiche a mezzo stampa contro la Ue e gli Stati Uniti per gli attacchi sulla costituzionalità del referendum in Crimea, ha risposto: "Il paragone tra la crisi in Ucraina e quella che ci fu in Kosovo è assurda. In Kosovo migliaia di persone furono massacrate dal loro governo, il referendum era un atto di civiltà". "Ci stiamo organizzando in modo ancora più intenso per fare in modo che ci siano piani di emergenza e tutti gli alleati abbiano delle garanzie. Agiremo in loro difesa qualunque cosa accada: questa è la Nato", ha ribadito.



"Se il popolo ucraino potrà prendere una decisione credo che sarà quella di avere rapporti sia con la Russia e che con l'Europa, in un gioco in cui tutti possono guadagnare qualcosa", ha aggiunto. "Le sanzioni occidentali" saranno fatte in modo "da colpire in modo mirato soprattutto la Russia" ed evitare conseguenze per gli altri Paesi, in particolare Europa e Canada, ha poi concluso il premier olandese Mark Rutte in conferenza stampa con Obama. Il minimo comune denominatore tra tutti i Paesi del G7è stato quindi che se "la Russia andrà oltre" sono pronte sanzioni settoriali che possono colpire l'energia, la finanza e il commercio.