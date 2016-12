Ucraina,Obama:stop a minaccia russa

23:52 - "Il popolo ucraino non può andare avanti avendo un Paese vicino che decida il loro futuro, come portare avanti i loro affari interni, con la canna di una pistola puntata". Lo ha detto Barack Obama, al termine dell'incontro con il premier ucraino Arseni Iatseniuk. "L'Ucraina è e sarà parte del mondo occidentale", ha aggiunto Iatseniuk. "Spero - ha detto ancora Obama - che si possa evitare il referendum in Crimea attraverso ogni sforzo diplomatico".