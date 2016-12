Ucraina,Obama:non invieremo truppe

23:09 - Il presidente americano, Barack Obama, ha escluso un "intervento militare" dagli Stati Uniti in Ucraina, dicendo che impegnarsi militarmente contro la Russia "non sarebbe appropriato". "Quello che ci accingiamo a fare - ha spiegato - è mobilitare tutte le nostre risorse diplomatiche per assicurare una forte coalizione internazionale in grado di inviare un messaggio chiaro sul fatto che l'Ucraina debba decidere del suo destino".