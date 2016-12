Ucraina,Obama-Merkel: stop violenze

02:00 - Il presidente americano, Barack Obama, ha avuto un colloquio telefonico con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, per fare il punto sulla situazione in Ucraina. I due leader - informa la Casa Bianca - si sono detti d'accordo per sostenere "una fine immediata delle violenze e una soluzione politica che sia nell'interesse del popolo ucraino". Negli Stati Uniti è pronto un decreto per congelare gli asset delle personalità coinvolte nella repressione.