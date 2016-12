15:20 - Nonostante le sanzioni dell'Occidente, il presidente della Russia, Vladimir Putin, "potrebbe invadere" l'Ucraina in ogni momento. Lo afferma Barack Obama in un'intervista al New York Times. Il presidente Usa lancia un avvertimento al leader del Cremlino: "In caso di invasione, trovare un modo per tornare a un rapporto di cooperazione funzionale con la Russia nel resto del mio mandato sarebbe più difficile".