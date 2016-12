00:30 - Resta alta nella notte la tensione a Kiev, dove alcune decine di migliaia di manifestanti anti-governativi, malgrado le temperature di 10 gradi sottozero, continuano a presidiare piazza Maidan e a scontrarsi con la polizia in aree circostanti. Incidenti si segnalano ancora in via Grushevski (accesso alla zona dei palazzi del potere), teatro di disordini sanguinosi. Lanciate alcune molotov contro gli agenti.