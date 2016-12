15:16 - Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunirà nuovamente per discutere della crisi in Ucraina. A richiedere l'incontro (alle 15 ora di New York, le 20 in Italia) è stato il governo di Kiev. Si tratterà di una riunione a porte aperte. Sabato la Russia ha bloccato, ponendo il veto, una risoluzione presentata dagli Usa che dichiarava l'invalidità del referendum sullo status della Crimea.