17:12 - Gli Stati Uniti dicono no al referendum in Crimea convocato dal Parlamento locale per sancire l'eventuale annessione alla Russia di Putin. "La consultazione proposta violerebbe la Costituzione dell'Ucraina e del diritto internazionale, oltre alla sovranità del Paese stesso", scrive su Twitter Ben Rhodes, vice capo della sicurezza nazionale della Casa Bianca.