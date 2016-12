23:47 - L'Ucraina non interverrà militarmente in Crimea per impedirne l'annessione da parte della Russia, perché ha scelto di proteggere i propri confini orientali. Lo ha detto il presidente ad interim Aleksandr Turcinov: "Non possiamo impegnarci in un'operazione militare in Crimea, indeboliremmo i confini orientali, l'esercito russo conta su questo".