Ucraina: "No ad aiuti umanitari"

01:34 - La bozza di risoluzione Onu, proposta dalla Russia, sulla creazione dei corridori umanitari in Ucraina "non è necessaria perché non c'è una crisi umanitaria". Lo ha detto l'ambasciatore di Kiev al Palazzo di Vetro, Yuriy Sergeyev, precisando che il Paese non ha bisogno di quel tipo di assistenza. "Questo documento è redatto da un Paese che ha annesso una parte del nostro territorio e sostiene i separatisti", ha detto ancora Sergeyev.