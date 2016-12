Ucraina, Nato: ora stop violenze

17:40 - La Nato, così come la Ue, ha accolto con favore l'accordo siglato tra Ianukovich e le opposizioni che dovrebbe "mettere fine alla carneficina in Ucraina e spianare la strada a un dialogo democratico". La Nato chiede poi a tutte le parti di applicare in pieno l'intesa, astenendosi da ulteriore violenza: "Un'Ucraina indipendente, sovrana e stabile impegnata nella democrazia e nella legge, è la chiave della sicurezza euro-atlantica".