09:07 - Per il viceministro degli Esteri russo, Grigori Karasin, "Mosca non vuole la guerra con l'Ucraina. Sono assolutamente convinto - ha detto in una trasmissione tv - che nessuno in Russia la voglia". Il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov, invece, dopo una telefonata con il suo collega cinese Wang Yi, ha annunciato che con Pechino c'è una "larga concordanza di posizioni".