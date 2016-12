14:45 - Le decisioni del Consiglio Nato e della commissione Ucraina-Nato "non favoriscono un ampio dialogo pan-ucraino per promuovere la concordia nazionale su basi accettabili da tutte le regioni". A pensarla così è il governo di Mosca, come riferiscono dal ministero degli Esteri russo in seguito a una telefonata tra Sergei Lavrov e il segretario di Stato Usa, John Kerry.