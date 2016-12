Ucraina, Mosca: "L'accordo tra Ue e Kiev avrà gravi conseguenze"

12:38 - L'accordo di associazione e libero scambio con l'Ue firmato a Bruxelles da Ucraina, Georgia e Moldova avrà "gravi conseguenze". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Grigori Karasin. L'intesa era stata sottoscritta, nel corso di una cerimonia al vertice Ue, dal presidente Petro Poroshenko e dai leader dei 28 Paesi europei.

Sulla situazione in Ucraina è tornato anche il leader russo, Vladimir Putin. "Il colpo di Stato anticostituzionale" che ha portato alla deposizione del presidente Viktor Ianukovich, ha detto, e "i tentativi di imporre una scelta artificiale tra Europa e Russia" hanno provocato "una scissione e una dolorosa contrapposizione" nel Paese.



Il leader del Cremlino ha quindi affermato di essere a favore "della totale cessazione dello spargimento di sangue" in Ucraina orientale "e in particolare lungo i confini" tra Russia e Ucraina. Il presidente russo aggiunto che "garantire un cessate il fuoco duraturo è condizione indispensabile per lo svolgimento di negoziati significativi tra le autorità di Kiev e i rappresentanti delle regioni sud-orientali".