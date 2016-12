Ucraina,Mogherini:ok nuove sanzioni

19:56 - "Di fronte al peggioramento della situazione in Ucraina, non escludiamo che si discutano in sede europea nuove sanzioni mirate, che l'Italia è pronta a sostenere". Lo afferma il ministro degli Esteri, Federica Mogherini. In particolare, ha aggiunto, "ci aspettiamo che Mosca lavori per l'attuazione degli accordi e che contribuisca a quella de-escalation che rappresenta l'interesse primario dell'intera comunità internazionale".