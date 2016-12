20:38 - Abbassare i toni. E' l'imperativo emerso dalla riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue convocata a Bruxelles per delineare una linea comune sulla crisi in Crimea. "Dobbiamo evitare il precipitare della situazione e un vero e proprio atto di invasione militare, che ci auguriamo non possa accadere", ha detto la titolare della Farnesina, Federica Mogherini. "La parola d'ordine è de-escalation", ha aggiunto il ministro.