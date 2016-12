13:07 - Il ministro dell'Interno ucraino, Arsen Avakov, è in viaggio verso l'est del Paese per ispezionare le truppe della Guardia nazionale dispiegate in risposta alle azioni dei filorussi nella regione. "Sono partito per l'est per vedere le truppe della Guardia nazionale e i battaglioni delle forze speciali", ha annunciato il ministro.