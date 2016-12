02:00 - L'ex pugile Vitali Klitschko, uno dei leader dell'opposizione ucraina, ha accusato il presidente, Viktor Ianukovich, di averlo minacciato di farlo arrestare: "Possiamo sciogliere il parlamento, e allora non avrai più l'immunità", gli avrebbe detto. "Questa - ha commentato il campione del mondo di boxe - è più di una velata minaccia. Mi vuole vedere in prigione come Iulia Timoshenko".