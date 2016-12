05:49 - Il presidente in carica dell'Osce (Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa), il ministro degli Esteri svizzero Didier Burkhalter, ha condannato la detenzione degli osservatori dell'Osce stessa da parte dei ribelli filorussi nell'est dell'Ucraina e ha chiesto la loro liberazione. Uno degli otto osservatori è stato liberato domenica per motivi di salute.