13:40 - L'Ue è preoccupata "per la mancanza di qualsiasi segnale di de-escalation della situazione sul terreno in Ucraina". Al contrario, sottolinea il portavoce dell'Alto rappresentante Ue, Catherine Ashton, "ci sono stati segnali di un incremento militare russo in Crimea e preoccupanti report di pestaggi, arresti e sequestri, oltre al terzo rifiuto di far entrare gli osservatori".