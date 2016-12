24 aprile 2014 Ucraina, Kiev lancia l'ultimatum a Mosca: "48 ore per spiegare manovre militari" Giornata ad alta tensione. Le forzi militari ucraine hanno attaccato Sloviansk, uccidendo sette filorussi. La reazione di Putin non si è fatta attende: "Criminale colpire i civili" e minaccia conseguenze. Kiev frena l'incursione a Est ma chiede spiegazione sulle manovre di Mosca Tweet google 0 Invia ad un amico

20:29 - Dopo l'attacco delle forze ucraine a Sloviansk, roccaforte dei secessionisti, e l'uccisione di sette filorussi, è arrivata la reazione di Mosca. "Se il regime di Kiev ha cominciato a usare l'esercito contro i civili è un crimine molto grave contro il proprio popolo" ha detto Putin minacciando conseguenze. Mosca ha ripreso le esercitazioni militari al confine e Kiev ha lanciato l'ultimatum: "La Russia spieghi entro 48 ore le manovre".

Mosca: "Kiev ha schierato 11mila soldati e 160 carri armati" - Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha reso noto che nell'operazione militare sferrata da Kiev nel sud-est ucraino sono impegnati oltre 11mila uomini armati, 160 carri armati, più di 230 blindati, almeno 150 pezzi di artiglieria, tra cui cannoni e lanciamine, e un gran numero di mezzi dell'aviazione.



Mosca: "Kiev fermi operazione o gran numero di morti" - Secondo Shoigu, invece, le forze di autodifesa russe contano su poco più di 2mila uomini con circa 100 armi automatiche prese principalmente dai commissariati di polizia e dai servizi di sicurezza locali, più alcune decine di fucili da caccia. "Le forze sono palesemente ineguali", ha sottolineato. Il ministro della Difesa russo ha quindi intimato a Kiev di fermare "la macchina militare" altrimenti questa "porterà ad un gran numero di morti e feriti".



Kiev sospende il blitz a est, rischio di invasione russa - Kiev ha sospeso per ora l'operazione militare lanciata a Sloviansk contro gli insorti filorussi. Lo fa sapere il Kyiv Post citando un ufficiale dei servizi di sicurezza ucraini, secondo cui l'Ucraina sta riformulando il suo piano d'azione anche perché il rischio che le truppe russe attraversino il confine sarebbe cresciuto drammaticamente.



Kiev agli abitanti di Sloviansk: "Non uscite di casa" - Inizialmente le autorità sanitarie della regione di Donetsk, territorio in cui sorge Sloviansk, avevano parlato di un morto e di un ferito. Il ministero dell'Interno ucraino ha dato notizia di un suo militare colpito, aggiungendo che le truppe di Kiev entrate a Sloviansk hanno "distrutto" tre posti di blocco sistemati dai filorussi all'ingresso della città. Kiev, inoltre, ha chiesto agli abitanti di Sloviansk di non uscire dalle proprie abitazioni e di non lasciare bambini da soli per le strade.



Putin: "Operazione di Kiev avrà conseguenze" - Pesanti le parole del presidente russo dopo la notizia delle cinque vittime tra i civili. "L'operazione contro il popolo ucraino avrà conseguenze - ha tuonato Putin - su coloro che prendono queste decisioni a Kiev, anche nell'ottica dei rapporti interstatali tra Russia e Ucraina". E ha accusato Kiev di non disarmare i nazionalisti radicali, ma di legalizzarli, al contrario di quanto prevedono gli accordi di Ginevra.



Ue: "Stop a violenze, fermare le provocazioni" - "Tutte le parti devono attenersi alla dichiarazione di Ginevra del 17 aprile, assicurarsi che venga attuata anche facendo leva sui gruppi armati illegali affinché fermino violenze e provocazioni". Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue, Catherine Ashton. La Ashton è "preoccupata dalle ultime notizie dall'Ucraina, in particolare rapimenti, torture e uccisioni", e chiede la "fine delle violenze" da parte di tutti.



L'ultimatum di Kiev - Kiev ha dato alla Russia 48 ore di tempo per spiegare lo scopo delle esercitazioni militari dell'esercito di Mosca ai confini con l'Ucraina. Lo fa sapere il ministero degli Esteri ucraino in una nota. L'ultimatum scadrà il 26 aprile alle 16 (ora locale).