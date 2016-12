11:06 - L'accordo raggiunto nella notte tra governo e opposizione sembra non bastare per riportare la calma in Ucraina. Nella mattinata i manifestanti hanno sparato contro i poliziotti vicino al Parlamento, a Kiev. Intanto il ministro ucraino dell'Interno ad interim, Vitali Zakharcenko, ha fatto sapere che il numero delle vittime dei combattimenti di questi giorni è salito a 80.