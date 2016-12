07:06 - Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e il segretario di Stato Usa, John Kerry, si incontreranno oggi all'Aja, dove lunedì è in programma un summit internazionale sulla sicurezza nucleare. I due hanno concordato di rimanere in contatto sulla crisi ucraina, per discutere le vie per una de-escalation della crisi e per l'avvio di una riforma costituzionale con la partecipazione di tutte le regioni del Paese.