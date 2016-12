23:04 - E' terminato dopo un'ora e mezza l'incontro all'Eliseo tra il presidente russo, Vladimir Putin, e quello francese, Francois Hollande. Al centro della cena di lavoro c'era la crisi Ucraina. Putin si trova in Francia per le celebrazioni dei 70 anni dello sbarco alleato in Normandia, in programma domani. Prima di riceverlo, Hollande aveva incontrato in un ristorante parigino il presidente americano, Barack Obama.