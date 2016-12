Ucraina, il premier Iatseniuk apre la sua casa: "Non sono ricco"

10:49 - Il premier ucraino ad interim, Arseni Iatseniuk, ha deciso di mostrare come i tempi siano decisamente cambiati nel suo Paese e per far vedere chiaramente quale sia lo scarto con il passato ha mostrato il suo appartamento in un video che ha postato online. "Non sono ricco, non vivo nello sfarzo" è il messaggio che lancia mentre passeggia dalla cucina alla camera da letto, richiamando indirettamente il confronto con le immagini delle sfarzose "regge" del ex presidente ucraino Viktor Yanukovich.