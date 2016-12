Ucraina, Ianukovich: "E' un golpe"

16:26 - Il presidente ucraino, Viktor Ianukovich, parlando a una tv locale, denuncia un "colpo di Stato" e annuncia che non si dimetterà. La situazione nel Paese è "come quella in Germania nel 1933", quando i nazisti arrivarono al potere. Il presidente ha definito i dimostranti di Kiev "banditi e vandali". Ianukovich ha poi sottolineato di essere un presidente legittimamente eletto, di non avere intenzione di dimettersi né di lasciare il Paese.