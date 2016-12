15:51 - Su richiesta del presidente Ianukovich, il Parlamento ucraino si riunirà in seduta straordinaria la settimana prossima. Lo ha detto il presidente del Parlamento, Volodimir Ribak, citato dall'agenzia Interfax. I deputati voteranno sulle possibili dimissioni del governo e l'abrogazione delle leggi anti-protesta che hanno portato ai violenti scontri a Kiev.

La convocazione della seduta straordinaria del Parlamento è stata richiesta dallo stesso presidente Viktor Ianukovich per risolvere la grave crisi politica in atto nel Paese. Sia la caduta del governo sia l'abrogazione delle recenti leggi che inaspriscono le pene previste per chi partecipa a manifestazioni non autorizzate sono tra le richieste avanzate dall'opposizione al Capo di Stato.