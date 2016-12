13:33 - "La situazione in Ucraina resta molto pericolosa e la Ue deve tenersi pronta a preparare misure più aggressive contro la Russia". E' l'avvertimento del ministro britannico degli Esteri, William Hague. Per Londra "restano ancora molte truppe russe ai confini est dell'Ucraina. Quindi non c'è nessun ritiro certo". "Finché non vediamo de-escalation, la Ue non può rilassarsi", ha concluso Hague.