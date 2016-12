20:47 - Se Mosca non cambia rotta ritirando il suo appoggio ai gruppi filorussi in Ucraina e lavorando a una soluzione pacifica della crisi, i Paesi del G7 sono pronti ad ulteriori azioni e sanzioni. E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta nella quale si ribadisce la "profonda preoccupazione per l'atteggiamento della Russia volto a minare la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina".