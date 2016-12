Ucraina,firmato il cessate il fuoco

15:21 - Il protocollo per il cessate il fuoco bilaterale tra l'esercito ucraino e i separatisti è stato firmato a Minsk, in Bielorussia. Lo hanno annunciato i media russi e ucraini. La notizia è stata confermata via Twitter anche dall'autoproclamata Repubblica di Donetsk. La tregua avrà inizio dalle 18. Intanto da Newport, Berlino ha rivolto un appello a Mosca e Kiev affinché non si tratti solo di un cessate il fuoco ma "di una de-escalation del conflitto".