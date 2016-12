09:03 - Sono almeno sette i minatori morti in un'esplosione avvenuta in una miniera del Donbass, nell'Ucraina orientale. Lo fa sapere il ministero delle Emergenze ucraino. A causa dell'esplosione almeno nove minatori sono rimasti feriti, ricoverati negli ospedali di Donetsk e Makieievka. L'esplosione è avvenuta nella notte, a più di 800 metri di profondità, in una miniera di Makieievka di proprietà dell'azienda statale Makieievugol.