11:26 - Un'esplosione si è verificata nella regione di Poltava, in Ucraina centrale, lungo un gasdotto che porta il metano in Europa. Dopo lo scoppio si è scatenato un incendio con fiamme di 200 metri. "L'ipotesi principale è che si tratti di un atto terroristico - scrive in una nota il ministro dell'Interno di Kiev, Arsen Avakov -. Testimoni parlano di due forti botti precedenti l'esplosione, il che può far pensare a un atto premeditato".

I vigili del fuoco sul posto - I vigili del fuoco stanno tentando di domare l'incendio. Il gasdotto colpito è quello Urengoy-Pomary-Uzhgorod, costruito a metà anni Ottanta, che porta il gas dalla Siberia occidentale alla Slovacchia. Nella zona di Poltava, dove è avvenuta l'esplosione, non ci sono combattimenti e si potrebbe quindi trattare di un incidente.



Ministro dell'Interno: "La Russia vuole screditare l'Ucraina" - Ma Arsen Avakov, sul sito ufficiale del ministero, fa un atto d'accusa ben preciso dicendo che il sabotaggio del gasdotto è "un ennesimo tentativo della Russia di screditare l'Ucraina come partner nel settore del gas".