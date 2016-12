22:20 - Una giornalista americana di Russia Today America, finanziata da Mosca, si è dimessa in diretta tv per protestare contro la politica russa in Ucraina. Liz Wahl ha spiegato ai telespettatori di "non poter lavorare per un canale finanziato dal governo russo e che assolve le azioni di Putin".

La cronista ha raccontato di essere nipote di immigrati fuggiti dall'Ungheria durante l'era sovietica. "Sono orgogliosa di essere americana e credo nella diffusione della verità: è per questo che dopo la fine della trasmissione mi dimetterò" ha spiegato in diretta.