12:15 - Bisogna "imboccare la via del dialogo e dell'ascolto reciproco" per "disinnescare una sfida minacciosa sullo status dell'Ucraina, di cui vanno garantite indipendenza ed evoluzione democratica". Lo ha affermato Giorgio Napolitano parlando della crisi in Crimea. Per poter fare ciò è necessario che ci sia "un costruttivo rapporto sia con la Ue che con la Russia", ha poi spiegato il Capo dello Stato.