Ucraina, Bonino: misure eccezionali

15:15 - Riaprire il dialogo con il governo ucraino, ma senza escludere a priori la possibilità di misure eccezionali. Lo sostiene Emma Bonino. "Nonostante i margini negoziali fra governo ed opposizioni appaiano in queste ore ancora più ridotti - ha spiegato il ministero degli Esteri -, non esiste alcuna vera alternativa alla ripresa del dialogo, che l'Ue intende sostenere", ma se le violenze continueranno "non escludiamo misure restrittive eccezionali".