Ucraina, blindati russi in Crimea

16:50 - Un blindato russo è arrivato in piazza Nakhimov, nel centro di Sebastopoli, in Crimea, dove si trova la sede della flotta russa del Mar Nero. Lo riferiscono via Twitter la tv russa in lingua inglese Russia Today e alcuni siti locali: l'arrivo dei mezzi armati sarebbe da mettere in relazione alla rivoluzione in atto in Ucraina. Altri mezzi blindati sarebbero stati avvistati nelle vie principali della città, all'ingresso dell'abitato.