Ucraina, Biden chiama Ianukovich

05:59 - Il vicepresidente americano Joe Biden ha chiesto al presidente ucraino, Viktor Ianukovich, di ritirare le forze antisommossa e lavorare con l'opposizione per ridurre le tensioni. In una conversazione telefonica, Biden ha anche avvertito Ianukovich che "dichiarare lo stato di emergenza o adottare ogni altra misura di sicurezza così grave peggiorerebbe la situazione e ridurre lo spazio per una soluzione pacifica" della crisi.