Ucraina, Berlusconi bacchetta la Nato: "Decisioni contro la Russia avventate"

19:26 - Dal summit del G7 a L'Aja, tra i Paesi della Nato, sembra essere uscita una voce comune: la Russia faccia un passo indietro sull'Ucraina altrimenti andrà in contro a sanzioni e al rischio di uscire dal G8. Su quest'ultimo punto è intervenuto Silvio Berlusconi bacchettando i leader del Trattato e giudicando "avventata" questa possibilità. "Trovo antistorica e controproducente la decisione di escludere la Federazione russa dal G8", ha affermato.

Berlusconi, in una nota diffusa, ha rincarato: "Trovo davvero avventate e lontane dallo spirito costruttivo tutte le decisioni prese in queste ore dalle diplomazie occidentali". "Questo contraddice il lungo e ponderoso lavoro diplomatico portato avanti dall'Italia e dai governi da me presieduti per includere a pieno titolo la Russia nel consesso delle democrazie occidentali", ha proseguito. "Sono stato io, infatti, nel '94 - ha sottolineato - a invitare per primo il Presidente Eltsin al G7 di Napoli e nel 2001 a trasformare il G7 in G8 con il presidente Putin a Genova". "E ancora nel 2002 - ha concluso - a volere e a concludere l'alleanza strategica tra la Nato e la Russia celebrata al vertice di Pratica di Mare".