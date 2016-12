Ucraina, arrestato ex governatore

07:37 - Mikhail Dobkin, ex governatore filo russo di Kharkiv, Ucraina orientale, è stato fermato lunedì sera a Kiev dalla procura generale dopo un lungo interrogatorio con l'accusa di aver tentato di violare l'integrità territoriale dell'Ucraina non riconoscendo le nuove autorità della capitale. Un tribunale locale deve decidere oggi se tenerlo in carcere o meno. Dobkin si era dimesso il 26 febbraio per partecipare alle presidenziali del 25 maggio